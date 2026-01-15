Pamela Anderson ha scelto un total look Ferragamo firmato dal brand fiorentino che continua a dettare un’estetica raffinata

Pamela Anderson ha optato per un total look firmato Ferragamo, il brand fiorentino noto per la sua eleganza senza tempo. L’outfit, scelto per la visita agli studi SiriusXM, riflette l’estetica raffinata e sofisticata tipica del marchio italiano. Questa scelta sottolinea l’impegno di Ferragamo nel mantenere uno stile classico e discreto, ideale per chi desidera un’immagine di sobria eleganza.

Un'allure sofisticata e un'estetica tutta italiana caratterizzano l'outfit indossato da Pamela Anderson per la visita agli studi SiriusXM. Un look che celebra l'equilibrio tra lusso e praticità, trasformando un impegno quotidiano in un momento di alta moda urbana. Per l'occasione, l'attrice ha scelto un total look Ferragamo, firmato dal brand fiorentino che, con il suo showroom milanese, continua a dettare un'estetica raffinata e funzionale. Protagonista dell'outfit è il cappotto avvolgente in lana e cotone, caratterizzato da un colletto ampio, quasi a ricordare una mantella, ideale per proteggersi dal freddo e dalla pioggia di gennaio senza rinunciare all'eleganza.

