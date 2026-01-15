Palpeggiata durante RiminiComix arriva l’assoluzione | L’imputato non è l’autore del gesto

Il tribunale di Rimini ha assolto l’imputato nel caso di presunta molestia avvenuto durante RiminiComix nel luglio 2024. La sentenza ha stabilito che l’uomo non è responsabile del gesto contestato, dopo un procedimento che aveva coinvolto una donna che aveva accusato un uomo di averla toccata in modo inappropriato. La decisione chiarisce la dinamica dell’episodio e conferma l’assenza di responsabilità dell’imputato.

Rimini, 15 gennaio 2026 – È arrivata una sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" da parte del collegio penale del tribunale di Rimini nel processo relativo all'episodio avvenuto il 21 luglio 2024 durante il RiminiComix, quando una donna di 32 anni, residente a Torino, aveva denunciato di essere stata palpeggiata da uno sconosciuto nell'area di piazzale Fellini, tra gli stand della manifestazione. Annabella Martinelli è morta, il corpo della 22enne trovato in un casolare nel bosco: la studentessa era sparita il 6 gennaio L'autore del palpeggiamento non sarebbe l'imputato. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, sembra essere prevalsa la linea difensiva, che aveva messo in dubbio la possibilità di attribuire con certezza la responsabilità del gesto all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

RiminiComix, assolto dall'accusa di aver palpeggiato una cosplayer - È stato assolto, per non aver commesso il fatto, il 20enne tunisino che era a processo con l'accusa di aver palpeggiato una 31enne cosplayer in piazzale Fellini, durante il RiminiComix, manifestazione ... altarimini.it

