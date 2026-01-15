Pallanuoto il Settebello alza il livello e non dà scampo alla Romania | primato nel girone agli Europei

Nel torneo europeo di pallanuoto, il Settebello si conferma leader nel girone grazie a una vittoria netta sulla Romania. Dopo risultati meno convincenti contro Turchia e Slovacchia, l’Italia ha dimostrato solidità e determinazione, rispondendo alle aspettative di coach Campagna. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con maggior fiducia, mantenendo alta l’attenzione per proseguire nel percorso di qualificazione.

Le vittorie con Turchia e Slovacchia non erano state del tutto convincenti, ma Sandro Campagna da giorni predica calma. Il nuovo Settebello finalmente dà una prova di forza agli Europei in quel di Belgrado: nel terzo ed ultimo match del Girone D arriva il terzo successo, questa volta molto più netto con un avversario di caratura superiore. Il 20-6 con la Romania significa primo posto nel raggruppamento e consapevolezza verso il tabellone a scontro diretto. Il primo quarto è di ottima qualità per Del Lungo e compagni che muovono al meglio la palla, segnano e difendono bene: 5-1 e contesa ipotecata. 🔗 Leggi su Oasport.it

