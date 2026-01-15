Palladino | Raspadori colpo da società ambiziosa Classifica? Buon momento che va cavalcato
L’allenatore del Napoli, Palladino, commenta l’acquisto di Raspadori, definendolo un segnale di ambizione della società. Sottolinea l’importanza di sfruttare il buon momento attuale e di proseguire nel migliorare la posizione in classifica, con l’obiettivo di ottenere più punti rispetto al girone d’andata. In conferenza stampa, Palladino ha evidenziato la volontà di mantenere e rafforzare questa fase positiva.
CALCIO. L’allenatore nerazzurro in conferenza stampa: «Vogliamo fare più punti che nel girone d’andata». Sul nuovo acquisto: «Con lui possiamo giocare anche con il 4-2-3-1. Bello avere tanti italiani in rosa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
