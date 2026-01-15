Palladino accoglie Raspadori | Lo volevamo tutti è un giocatore perfetto per noi

Raffaele Palladino ha ufficialmente accolto Giacomo Raspadori, definendolo un acquisto desiderato da tutta la squadra. La nuova acquisizione rappresenta un rinforzo importante per l’attacco del club, che si prepara alla trasferta di Pisa nella 21ª giornata di Serie A. La presenza di Raspadori rafforza le possibilità offensive e contribuisce alla fase di preparazione del team in vista della prossima gara.

Zingonia. Verso la trasferta di Pisa con un rinforzo in più. Raffaele Palladino nella conferenza stampa di rito alla vigilia del match della 21ª giornata di Serie A ha dato il suo benvenuto a Giacomo Raspadori, colpo che arricchisce ancora di più il reparto offensivo a disposizione del tecnico nerazzurro. Per il match in programma venerdì 16 gennaio all'Arena Garibaldi (ore 20:45) ci saranno anche Kolasinac e Kossounou, mentre restano ancora ai box Djimsiti e Bellanova, oltre a Lookman, che sabato giocherà la finale per il terzo posto dopo l'eliminazione in semifinale contro il Marocco.

Raspadori all'Atalanta, la stoccata di Palladino: "La società è ambiziosa ed è riuscita a prenderlo" - Mi è sempre piaciuto molto e la società, essendo molto ambiziosa, è riuscita a portarlo a Bergamo. corrieredellosport.it

