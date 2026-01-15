Palermo | la Procura generale chiede 12 anni per Giovanni Luppino l’autista di Matteo Messina Denaro

La Procura generale di Palermo ha richiesto una condanna a 12 anni di reclusione per Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara, accusato di aver fatto da autista a Matteo Messina Denaro durante gli ultimi mesi della sua latitanza. La richiesta si inserisce nell’ambito delle indagini che approfondiscono i rapporti e le attività dell’imprenditore legato al noto boss mafioso.

Il sostituto procuratore generale di Palermo Carlo Marzella ha chiesto la condanna a 12 anni di Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara (Trapani) che ha fatto da autista al boss Matteo Messina Denaro negli ultimi tempi della sua vita da ricercato. In primo grado il Gup, riqualificando il reato di associazione mafiosa originariamente contestato dai pm in favoreggiamento e procurata.

L'autista di Messina Denaro sotto accusa: la Procura generale chiede 12 anni per Giovanni Luppino - Secondo l'accusa ha avuto ruoli logistici nella latitanza, richieste di denaro e riapertura dell'accusa di associazione mafiosa ... lasicilia.it

Il 16 gennaio di tre anni fa, i carabinieri del Ros arrestavano il padrino delle stragi. La procura di Palermo non ha mai smesso di indagare - facebook.com facebook

