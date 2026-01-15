Palazzo Sciarra Colonna a Roma | il gioiello nascosto di via del Corso tra le quattro meraviglie della Capitale

Nel centro di Roma, a breve distanza da Via del Corso, si trova Palazzo Sciarra Colonna, un esempio di architettura storica e arte raffinata. Questa residenza, meno nota ai turisti, custodisce una galleria ricca di dettagli e capolavori che riflettono la storia della città. Un luogo che invita alla scoperta di un patrimonio culturale nascosto, lontano dai percorsi più affollati, ma ricco di suggestioni e bellezza.

Nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi dal traffico e dallo shopping di Via del Corso, si nasconde uno dei luoghi più sorprendenti di Roma: Palazzo Sciarra Colonna e la sua Galleria raccontano una bellezza silenziosa e inaspettata, fatta di arte, storia e dettagli che sfuggono allo sguardo distratto. Un angolo segreto che fa parte delle celebri “quattro meraviglie” della Capitale. LEGGI ANCHE: 21Art apre a Roma: una nuova galleria nel cuore della Capitale Palazzo Sciarra Colonna a Roma: un edificio nobiliare tra storia e meraviglia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Palazzo Sciarra Colonna affonda le sue origini nel cuore della Roma rinascimentale, legato alle potenti famiglie Sciarra e Colonna. 🔗 Leggi su Funweek.it

