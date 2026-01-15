Pain Control Center Hospice di Solofra terzo appuntamento dell’iniziativa Legami

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso il Pain Control Center Hospice di Solofra, si terrà il terzo incontro dell’iniziativa “Legami”. L’evento offre un’opportunità di confronto e condivisione, promuovendo un dialogo aperto su temi legati alla cura e al benessere. Un’occasione per rafforzare i legami tra professionisti, pazienti e comunità, con un approccio sobrio e rispettoso.

