Pagelle Napoli Parma i voti dei giornali | Rinaldi muro insuperabile Olivera bocciato e Conte senza idee
Le pagelle di Napoli-Parma analizzano le valutazioni dei principali quotidiani sulla prestazione delle due squadre. Rinaldi si distingue come protagonista con una prestazione solida, mentre Olivera riceve giudizi negativi. La gestione di Conte viene invece messa sotto osservazione, evidenziando alcune lacune tattiche. Un risultato che riflette l’opportunità persa per il Napoli e il buon punto conquistato dal Parma in chiave salvezza.
Pagelle Napoli Parma, il confronto dei voti dei quotidiani: Rinaldi muro insuperabile, Olivera bocciato e Conte senza idee Un’occasione monumentale gettata alle ortiche per il Napoli, un punto di platino per il Parma in ottica salvezza. La sintesi dello 0-0 andato in scena al “Maradona” è impietosa per gli uomini di Antonio Conte: il pareggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pagelle Napoli Parma: muro Rinaldi, McTominay non basta…VOTI
Leggi anche: Pagelle Juventus Cremonese, McKennie e Thuram giganti: i voti dei giornali
Napoli-Parma 0-0, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle di Napoli-Parma 0-0: Keita instancabile, Troilo alza il muro. Lang spreca un'occasione, Hojlund irriconoscibile; Napoli-Parma 0-0, pagelle e tabellino: Neres entra ed esce, McTominay l'unico a provarci, Rinaldi e Troilo insuperabili; Napoli-Parma, le pagelle: Politano male negli spazi stretti, 5. Rinaldi resiste: 7,5.
Le pagelle di Napoli-Parma 0-0: Keita instancabile, Troilo alza il muro. Lang spreca un'occasione, Hojlund irriconoscibile - I voti ai protagonisti della sfida del Maradona: il migliore è il centrocampista ducale, letteralmente ovunque e principale protagonista in un Parma c ... eurosport.it
Le pagelle di Napoli-Parma, i voti: i top e i flop del match del Maradona - Dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter il Napoli torna in campo e sfida il Parma al Maradona. msn.com
Pagelle Napoli Parma: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26 - Pagelle Napoli Parma: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Napoli Parma: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero dell ... calcionews24.com
Chi è stato il migliore del Napoli secondo voi E chi vi ha deluso di più Condividete le scelte di Conte (e Stellini) Le pagelle di Areanapoli.it. facebook
Pagelle #Napoli, tutti i voti dopo il pari contro il Parma: Lobotka bloccato nel traffico, Lang non c'è x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.