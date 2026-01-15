Paestum Form formazione e inclusione al centro del Cilento

Paestum Form è un progetto dedicato alla formazione e all'inclusione nel cuore del Cilento. Situato a Capaccio Paestum, offre opportunità di crescita culturale e professionale per giovani e famiglie, promuovendo un ambiente di apprendimento accessibile e sostenibile. Il progetto mira a favorire lo sviluppo delle competenze e a rafforzare il senso di comunità, contribuendo alla crescita del territorio e delle sue future generazioni.

Un progetto educativo pensato per i giovani e le famiglie Capaccio Paestum accoglie una nuova realtà dedicata alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni. Con l’inaugurazione prevista per sabato 17 gennaio alle 18.30, in via Ponte Barizzo 317, nasce Paestum Form, un polo formativo che punta a diventare un riferimento stabile per il Cilento e la Piana del Sele. L’iniziativa nasce dall’incontro tra l’esperienza di Attilio Cernelli, figura storica della formazione campana, e la visione di Emilio Junior Gatto, con l’obiettivo di offrire percorsi educativi innovativi, inclusivi e orientati al lavoro. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Paestum Form, formazione e inclusione al centro del Cilento Leggi anche: Si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum Form Leggi anche: Rafforzare i legami, l’Agrigentino al centro del progetto "Insieme per l’Inclusione" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Paestum Form”, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani - Un nuovo player scende in campo con l’obiettivo dichiarato di fornire un polo unico e integrato dove i giovani cilentani possano ... pupia.tv Fieragricola 2026 fa tappa a Capaccio Paestum! Gio 8 gennaio | ore 11.00 Tenuta Vannulo Un confronto con il mondo della zootecnia tra innovazione, sostenibilità e nuove sfide climatiche. Iscrizione gratuita: forms.veronafiere.it/253634439422862 x.com Si è chiuso con la tappa a Paestum, in Campania, il roadshow di Fieragricola Veronafiere che ha toccato negli ultimi mesi Sardegna, Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.