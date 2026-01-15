Paestum Form formazione e inclusione al centro del Cilento

Da parlami.eu 15 gen 2026

Paestum Form è un progetto dedicato alla formazione e all'inclusione nel cuore del Cilento. Situato a Capaccio Paestum, offre opportunità di crescita culturale e professionale per giovani e famiglie, promuovendo un ambiente di apprendimento accessibile e sostenibile. Il progetto mira a favorire lo sviluppo delle competenze e a rafforzare il senso di comunità, contribuendo alla crescita del territorio e delle sue future generazioni.

Un progetto educativo pensato per i giovani e le famiglie Capaccio Paestum accoglie una nuova realtà dedicata alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni. Con l’inaugurazione prevista per sabato 17 gennaio alle 18.30, in via Ponte Barizzo 317, nasce Paestum Form, un polo formativo che punta a diventare un riferimento stabile per il Cilento e la Piana del Sele. L’iniziativa nasce dall’incontro tra l’esperienza di Attilio Cernelli, figura storica della formazione campana, e la visione di Emilio Junior Gatto, con l’obiettivo di offrire percorsi educativi innovativi, inclusivi e orientati al lavoro. 🔗 Leggi su Parlami.eu

