Paestum Form formazione e inclusione al centro del Cilento

Paestum Form è un progetto educativo situato nel cuore del Cilento, a Capaccio Paestum. La sua missione è promuovere formazione e inclusione, offrendo opportunità di crescita culturale e professionale per giovani e famiglie. Un’iniziativa che si inserisce nel tessuto locale, contribuendo allo sviluppo sociale e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

Un progetto educativo pensato per i giovani e le famiglie Capaccio Paestum accoglie una nuova realtà dedicata alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni. Con l’inaugurazione prevista per sabato 17 gennaio alle 18.30, in via Ponte Barizzo 317, nasce Paestum Form, un polo formativo che punta a diventare un riferimento stabile per il Cilento e la Piana del Sele. L’iniziativa nasce dall’incontro tra l’esperienza di Attilio Cernelli, figura storica della formazione campana, e la visione di Emilio Junior Gatto, con l’obiettivo di offrire percorsi educativi innovativi, inclusivi e orientati al lavoro. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Paestum Form, formazione e inclusione al centro del Cilento Leggi anche: Paestum Form, formazione e inclusione al centro del Cilento Leggi anche: Si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum Form La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani: nasce Paestum Form. “Paestum Form”, si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani - Un nuovo player scende in campo con l’obiettivo dichiarato di fornire un polo unico e integrato dove i giovani cilentani possano ... pupia.tv A Capaccio Paestum prende il via “Paestum Form”, una nuova agenzia dedicata a corsi, certificazioni e programmi su misura per studenti, lavoratori e imprese. L’inaugurazione si terrà sabato 17 gennaio alle ore 18:30 nella sede di via Ponte Barizzo 317, con - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.