Padre di famiglia stroncato dalla malattia | Massimo aveva 55 anni

La perdita di Massimo Mattei, scomparso all’età di 55 anni a causa di una malattia, ha profondamente colpito la sua famiglia, gli amici e la comunità. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore e riflessione, lasciando un vuoto in chi lo conosceva.

Un dolore immenso ha colpito familiari, amici e comunità con la prematura scomparsa di Massimo Mattei, stroncato a soli 55 anni da una grave malattia. Lascia la moglie Mariaantonietta e la figlia Ilaria, che ora si trovano ad affrontare un vuoto difficile da colmare. Lo piangono anche ai fratelli Marco con Ornella e Annamaria con Diego, i suoceri, i cognati e i nipoti. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato Foresti di Villa Carcina, aperta dalle 9 alle 19, e ha accolto tantissimi amici, conoscenti e colleghi desiderosi di rendere omaggio alla memoria di Massimo e condividere ricordi e affetto.

