È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di Padova scomparsa nella notte del 6 gennaio. La scomparsa aveva destato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra familiari, amici e cittadini.

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa nella notte del 6 gennaio. Servizio di Elena Seno TG2000.

Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it

Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa in bici nel Padovano ritrovata morta nel bosco - La Procura aveva aperto un'inchiesta per sequestro di persona, ma la 22enne è stata trovata impiccata a un albero a poca distanza dal ... vanityfair.it

Padova, ritrovata morta Annabella Martinelli

Mio Dio orrore a Padova! La ragazza scomparsa è stata ritrovata impicc@ta in un casolare. E' stata trovata così Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. L'ultima volta delle telecamere di sorveglianza l'avevano interc - facebook.com facebook

È stata ritrovata senza vita Annabella Martinelli, 22 anni. Era scomparsa il 6 gennaio a Padova. Il ritrovamento nella zona dei Colli Euganei, poco distante dal luogo dove era stata recuperata la sua bicicletta. x.com

