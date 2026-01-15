Ozlem Ozyon di Turkish Airlines nominata Vice president di AIRE

Ozlem Ozyon di Turkish Airlines è stata nominata Vice President di AIRE, rafforzando il ruolo della compagnia nel settore. Turkish Airlines è tornata a far parte del Consiglio direttivo dell’Airlines International Representation in Europe, evidenziando il suo impegno nel settore aeronautico europeo e internazionale. Questa nomina sottolinea l'importanza di Turkish Airlines nel panorama dell'aviazione e la sua presenza attiva nelle rappresentanze del settore.

Turkish Airlines è tornata a far parte del Consiglio direttivo dell’Airlines International Representation in Europe. Il ritorno della società all’interno dell’AIRE, l’organizzazione con sede a Bruxelles che rappresenta le compagnie aeree nei rapporti con l’Ue, è stato sancito da una nomina. Il Consiglio ha scelto, infatti, Ozlem Ozyon come Vice President di AIRE. La manager, attuale Senior Vice President International Relations and Alliances di Turkish Airlines, assumerà quindi un ruolo di primo piano. Potrà rappresentare la compagnia a Bruxelles e nei rapporti con le istituzioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ozlem Ozyon di Turkish Airlines nominata Vice president di AIRE Leggi anche: Coinbase, Liz Martin nominata Vice President Product Leggi anche: Turkish Airlines, atterraggio di emergenza a Barcellona: “Minaccia a bordo”

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.