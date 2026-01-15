Otorinolaringoiatria Sara Ghiselli ricercatrice UniParma

L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Università di Parma accoglie Sara Ghiselli come ricercatrice nel settore di Audiologia e Foniatria. Questa nomina rafforza l’impegno scientifico e accademico dell’unità, contribuendo allo sviluppo di studi e progetti nel campo otorinolaringoiatrico. La collaborazione mira a migliorare la conoscenza e le pratiche cliniche, con attenzione alla qualità dell’assistenza ai pazienti.

