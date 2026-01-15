Otorinolaringoiatria Sara Ghiselli ricercatrice UniParma

L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Università di Parma accoglie Sara Ghiselli come ricercatrice nel settore di Audiologia e Foniatria. Questa nomina rafforza l’impegno scientifico e accademico dell’unità, contribuendo allo sviluppo di studi e progetti nel campo otorinolaringoiatrico. La collaborazione mira a migliorare la conoscenza e le pratiche cliniche, con attenzione alla qualità dell’assistenza ai pazienti.

L’Unità operativa di Otorinolaringoiatria rafforza il proprio profilo accademico e scientifico con l’ingresso di Sara Ghiselli nel ruolo di ricercatrice dell’Università degli Studi di Parma per l’ambito di Audiologia e Foniatria. Medico in servizio nel reparto, la professionista assume un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Ringraziamento per il reparto di otorinolaringoiatria Leggi anche: A Otorinolaringoiatria c’è l’ambulatorio per le patologie della voce Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. 1 Dott. Francesco Farinella – Otorinolaringoiatra Martedì 13 gennaio Dalle 8:00 alle 13:00 Il Dott. Francesco Farinella sarà disponibile per visite di otorinolaringoiatria. Prenota il tuo appuntamento e prenditi cura della tua salute dell’orecchio, naso e gol facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.