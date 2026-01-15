Ostello battesimo felice I clienti lo incoronano Ristogest | Avanti così

Per il fine settimana di Pasqua (3-5 aprile), Lucca Hostel & Rooms San Frediano, storicamente noto come Ostello San Frediano, si conferma una scelta apprezzata dai clienti. Ristogest, gestore della struttura, riceve commenti positivi e incoraggiamenti. La reputazione dell’ostello si basa su un servizio affidabile e un’accoglienza curata, confermando la sua posizione come alternativa valida per chi cerca un soggiorno semplice e confortevole a Lucca.

Il test è presto fatto. Per il fine settimana di Pasqua – da venerdì 3 a domenica 5 aprile – Lucca Hostel & Rooms San Frediano, o meglio quello che semplicemente era l’Ostello San Frediano, su “ Booking.com “ ha solo 5 camere disponibili. E sono superior matrimoniali al prezzo di 195 euro, quota assolutamente ragionevole per due adulti che si fermano due notti nel periodo delle festività pasquali. Il resto lo dicono le recensioni di chi l’ha provato che, nel totale, assegnano la valutazione di “eccellente“. I commenti sono praticamente tutti al positivo. Si va da “colazione buona e personale gentile“ a “ottima posizione in centro, bella la possibilità di giocare a calcetto e ping pong“ a un “grazie torneremo in questa struttura pulita e accogliente, personale gentilissimo e colazione abbondante in una sala bellissima“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

