Ospedale Marcello FdI | Risolvere il problema della carenza di parcheggi ci andrebbe un multipiano

Da riminitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza alla giunta regionale per affrontare la carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale Infermi di Rimini. La proposta prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano come soluzione possibile per migliorare la situazione, che da tempo rappresenta una criticità per studenti, cittadini e visitatori.

Risolvere il problema della carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale Infermi di Rimini. La richiesta arriva, con un’interpellanza rivolta alla giunta regionale, dal consigliere Nicola Marcello (FdI). “Nell’area - spiega il consigliere - c’è una carenza cronica di parcheggi, situazione che. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Allagamenti nel parcheggio della Meucci: Comune al lavoro per risolvere il problema

Leggi anche: Suits reboot con mike ross può risolvere il problema della rachel

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ospedale marcello fdi risolvereParcheggio dell'ospedale. Marcello (FdI): tornerò a chiedere gratuità - Racconta poi l'episodio personale: " Stamane, per fortuna di rado , mi reco presso il nostro ospedale e come si può vedere, per un parcheggio già pieno dalle 8,30, ho pagato dalle 8,14 alle 9,27 due E ... msn.com

ospedale marcello fdi risolvereMarcello (FdI) interroga: che ne è stato dei ristori covid alla sanità privata? - L’ annullamento dei ristori riconosciuti alla sanità privata per il servizio svolto durante la pandemia da Covid- msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.