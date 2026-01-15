Ospedale Marcello FdI | Risolvere il problema della carenza di parcheggi ci andrebbe un multipiano

Il consigliere Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza alla giunta regionale per affrontare la carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale Infermi di Rimini. La proposta prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano come soluzione possibile per migliorare la situazione, che da tempo rappresenta una criticità per studenti, cittadini e visitatori.

Risolvere il problema della carenza di parcheggi nell’area dell’ospedale Infermi di Rimini. La richiesta arriva, con un’interpellanza rivolta alla giunta regionale, dal consigliere Nicola Marcello (FdI). “Nell’area - spiega il consigliere - c’è una carenza cronica di parcheggi, situazione che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Allagamenti nel parcheggio della Meucci: Comune al lavoro per risolvere il problema

Leggi anche: Suits reboot con mike ross può risolvere il problema della rachel

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Parcheggio dell'ospedale. Marcello (FdI): tornerò a chiedere gratuità - Racconta poi l'episodio personale: " Stamane, per fortuna di rado , mi reco presso il nostro ospedale e come si può vedere, per un parcheggio già pieno dalle 8,30, ho pagato dalle 8,14 alle 9,27 due E ... msn.com