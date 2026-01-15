Ospedale di Vasto il M5s attacca | Primario senza requisiti sentenza choc Marsilio e Verì vengano in Consiglio

L'Ospedale di Vasto al centro di polemiche: il Movimento 5 Stelle denuncia una nomina di un primario senza requisiti e una sentenza che ne conferma l’illegittimità. Secondo gli esponenti M5s, questa situazione potrebbe comportare un danno economico per i cittadini abruzzesi. Chiedono quindi a Marsilio e Verì di affrontare la questione in Consiglio regionale, per chiarire i fatti e tutelare gli interessi pubblici.

Secondo la Corte, la professionista nominata nel 2022 non possedeva né la specializzazione richiesta né l'anzianità di servizio nella disciplina di Geriatria, come previsto dalla normativa e dal bando «Una nomina senza requisiti, una sentenza che certifica l'illegittimità dell'atto e un danno economico che ricadrà sui cittadini abruzzesi». Con queste parole i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi, commentano la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che ha condannato la Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti per la nomina del primario del reparto di Geriatria dell'ospedale San Pio di Vasto.

