Orrendo ammasso di grasso solidificato da 100 tonnellate trovato nelle fogne di Londra | cos'è il fatberg

Un fatberg è un grande accumulo di grasso, rifiuti e detriti solidificatisi nelle reti fognarie. Recentemente, nel quartiere di Whitechapel a Londra, è stato scoperto un blocco di circa 100 metri, con un peso stimato di 100 tonnellate. Questa formazione rappresenta un problema per il corretto funzionamento delle reti di scarico e richiede interventi di rimozione e prevenzione.

Nelle fogne del quartiere londinese di Whitechapel è stato trovato un enorme e disgustoso blocco di grasso e altri rifiuti solidificati: è lungo circa 100 metri e pesante un centinaio di tonnellate. Si tratta di un "fatberg". Ecco come si formano questi ammassi e perché sono così dannosi (e costosi). 🔗 Leggi su Fanpage.it

