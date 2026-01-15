Ora sappiamo come l'aspirina agisce contro il Covid-19 | la scoperta di uno studio italiano
Un nuovo studio dell'Istituto Mario Negri ha approfondito il ruolo dell'aspirina nel contrasto al Covid-19. La ricerca ha evidenziato come il farmaco possa interferire con il meccanismo di infezione del SARS-CoV-2, riducendo potenzialmente i danni causati dalla malattia. Si tratta di un passo importante nella comprensione delle possibili terapie complementari contro il virus.
Uno studio dell'Istituto Mario Negri ha dimostrato che l'aspirina indebolisce il meccanismo con cui il SARS-CoV-2 si lega alle cellule dell'ospite, limitando anche gli eventuali danni della malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Studio del Mario Negri sul Covid-19: così l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni
Leggi anche: Covid, l’aspirina agisce sul virus e limita il danno ai polmoni: lo studio del Mario Negri
Ora sappiamo come l’aspirina agisce contro il Covid-19: la scoperta di uno studio italiano - Uno studio dell'Istituto Mario Negri ha dimostrato che l'aspirina indebolisce il meccanismo con cui il SARS- fanpage.it
Aspirina in prevenzione primaria: un salvavita per molti, un rischio (di emorragia) per molti altri. Prescrizione valuti rischi e benefici - Jama di questa settimana pubblica una metanalisi di 13 trial su oltre 164 mila partecipanti, senza precedenti patologie cardiovascolari, trattati con aspirina in prevenzione primaria. quotidianosanita.it
Pillola #16 - Dopo le scelte, serve coerenza Fare una scelta è importante. Ma è solo l’inizio. In agricoltura lo sappiamo bene: una decisione funziona solo se è sostenuta nel tempo da osservazione, coerenza e continuità. Vale per una gestione agronomica, - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.