Ora la Casa Bianca minaccia anche Cuba | Ricordatevi del Venezuela non si gioca con Trump

La Casa Bianca ha rivolto nuove minacce a Cuba, sottolineando l'importanza di rispettare le decisioni statunitensi. In un contesto caratterizzato da tensioni con Venezuela e piani strategici sulla Groenlandia, le dichiarazioni di funzionari statunitensi evidenziano un atteggiamento di fermezza. Questa escalation si inserisce in un quadro di relazioni internazionali complesso, in cui gli avvertimenti di Washington mirano a consolidare la propria posizione nella regione caraibica.

Trump minaccia la sovranità di Cuba con ricatti e intimidazioni e l'Avana accusa: "Criminale" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lancia l’ennesima minaccia contro Cuba, imponendo all’isola caraibica di sottoscrivere un accordo con Washington e avvertendo che non riceverà più petrol ... globalist.it

Trump minaccia ancora Cuba: “Accettino un accordo. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela” - L’attacco del presidente all’isola: “Forniva servizi di sicurezza agli ultimi due dittatori venezuelani in cambio di soldi e greggio, non accadrà più” ... repubblica.it

