Ora con Grok le foto non si potranno più spogliare

Il social network X di Elon Musk ha annunciato l’introduzione di nuove misure per proteggere la privacy degli utenti. In particolare, l’intelligenza artificiale Grok non potrà più “spogliare” o identificare volontariamente persone reali attraverso le immagini. Queste modifiche mirano a garantire un utilizzo più responsabile della tecnologia, rafforzando la tutela dei dati e la privacy degli utenti sulla piattaforma.

Il social network X di Elon Musk ha annunciato di aver implementato misure per "impedire" al suo strumento di intelligenza artificiale Grok di "spogliare" persone reali. Anche per gli abbonati a pagamento. La decisione arriva in risposta a un'ondata di indignazione mondiale e alla pressione delle autorità di diversi Paesi. «Abbiamo messo in atto misure tecnologiche per impedire al profilo Grok di consentire la modifica di immagini di persone reali con abiti rivelatori, come i bikini», indica il social network in un messaggio pubblicato sulla piattaforma. «Questa restrizione si applica a tutti gli utenti, compresi gli abbonati a pagamento», si legge ancora nel messaggio.

