Opportunity day più di cinquemila presenze
L'Opportunity Day di Messina ha registrato oltre 5.000 presenze, coinvolgendo studenti, giovani inoccupati e disoccupati. Questa seconda edizione, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune e realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana, si propone di offrire opportunità di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando il sostegno alle nuove generazioni e favorendo il loro sviluppo professionale.
