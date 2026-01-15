Opportunity day più di cinquemila presenze

L'Opportunity Day di Messina ha registrato oltre 5.000 presenze, coinvolgendo studenti, giovani inoccupati e disoccupati. Questa seconda edizione, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune e realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana, si propone di offrire opportunità di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, rafforzando il sostegno alle nuove generazioni e favorendo il loro sviluppo professionale.

