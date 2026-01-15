Opportunità di lavoro in Olanda per i veterinari | le candidature gestite da Eures Abruzzo
Eures Abruzzo annuncia opportunità di lavoro in Olanda per medici veterinari. Le posizioni riguardano il controllo e la certificazione del processo di macellazione degli animali. Si tratta di un’occasione per professionisti interessati a lavorare all’estero, con possibilità di inserimento in un contesto internazionale. Per maggiori dettagli e candidature, consultare le indicazioni di Eures Abruzzo.
Opportunità di lavoro in Olanda: si cercano medici veterinari per controllare e certificare il processo di macellazione degli animali. A diffondere l'annuncio è la Regione Abruzzo tramite l'Eures, il servizio dei Centri per l’impiego che si occupa di mobilità lavorativa nei Paesi della Ue che ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
