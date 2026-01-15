Opportunità di lavoro in Olanda per i veterinari | le candidature gestite da Eures Abruzzo

Eures Abruzzo annuncia opportunità di lavoro in Olanda per medici veterinari. Le posizioni riguardano il controllo e la certificazione del processo di macellazione degli animali. Si tratta di un’occasione per professionisti interessati a lavorare all’estero, con possibilità di inserimento in un contesto internazionale. Per maggiori dettagli e candidature, consultare le indicazioni di Eures Abruzzo.

Possibilità di lavoro in Olanda per i veterinari: ecco per cosa e come candidarsi in Abruzzo - Il contratto è a tempo indeterminato ed è previsto un corso di formazione per integrarsi anche con la ... ilpescara.it

Dall'Olanda offerte di lavoro per veterinari addetti al controllo della catena di macellazione - L’Olanda cerca medici veterinari per controllare e certificare il processo di macellazione degli animali. regione.abruzzo.it

UNA OPPORTUNITA' PER CHI CERCA LAVORO GNV Job Day 2026: colloqui diretti con i recruiter dell'azienda Ecco come candidarsi. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.