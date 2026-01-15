Operazione Nebrodi scarcerato Calogero Barbagiovanni | attesa per il nuovo processo d’appello

Calogero Barbagiovanni è stato scarcerato a seguito dell’accoglimento dell’istanza dei suoi legali, Salvatore Cipriano e Luca Cianferoni, che ha annullato la custodia cautelare disposta dal Gip di Messina. L’operazione Nebrodi prosegue con l’attesa per il nuovo processo d’appello, che potrebbe chiarire definitivamente la posizione dell’indagato.

Calogero Barbagiovanni è stato rimesso in libertà dopo l'accoglimento dell'istanza presentata dai suoi legali, gli avvocati Salvatore Cipriano e Luca Cianferoni, sulla perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Messina.La decisione della Corte di Appello di.

