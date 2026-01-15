Operaio ferito su una nave in porto finisce in ospedale

Mercoledì 14 gennaio, poco prima delle 20, si è verificato un incidente sul lavoro a bordo di una nave in porto, che ha coinvolto un operaio rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. L'evento è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti per chiarire le cause e le circostanze dell'incidente.

Incidente sul lavoro nella serata di mercoledì 14 gennaio, quando un operaio è rimasto infortunato a bordo di una nave poco prima delle ore 20.L'uomo si trovava su una nave da carico ormeggiata al porto di Genova.

Operaio infortunato al porto: intervengono i vigili del fuoco - Il lavoratore, che ha riportato un trauma toracico, è stato prima stabilizzato sulla barella dal personale del 118, poi i vigili del fuoco con l'autoscala lo hanno riportato sulla banchina per il ... genovatoday.it

Incidente sul lavoro al Porto di Genova, Operaio ferito al Terminal Rinfuse - Per cause ancora da accertare, un operaio che si trovava al Terminal Rinfuse è stato colpito da un carico riportando un trauma toracico. lavocedigenova.it

