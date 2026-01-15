Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 17 e 18 Gennaio 2026

L’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica si svolgerà a Roma il 17 e 18 gennaio 2026. Durante l’evento, sarà possibile ricevere informazioni e assistenza riguardo alle procedure di richiesta e rinnovo della carta elettronica. L’iniziativa si rivolge ai cittadini interessati a conoscere meglio il processo e a ottenere supporto diretto presso i punti di accesso dedicati.

Nuovo open day dedicato alla carta d'identità elettronica in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio. Prevista l' apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, XIII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. Per poter richiedere la carta d'identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 16 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno . Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

