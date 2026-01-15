Open day al Parentucelli Arzelà In vetrina l’ampia offerta formativa

Domani pomeriggio si svolge l’Open Day al Parentucelli Arzelà di Sarzana, un’occasione per scoprire l’ampia offerta formativa dell’istituto. L’evento, rivolto a studenti e famiglie, permette di conoscere le diverse opzioni di studio in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027. Un’opportunità per approfondire le proposte educative e visitare le strutture dell’istituto.

Porte aperte domani pomeriggio al Parentucelli-Arzelà di Sarzana. L’istituto superiore, in vista delle iscrizioni alle classe prime per l’anno scolastico 20262027, organizza un nuovo open day per consentire agli studenti delle scuole medie e famiglie di conoscere la ricca e variegata offerta formativa. Domani, dalle 16.30 alle 19, i ragazzi potranno partecipare ad attività dimostrative e laboratori accompagnati da studenti tutor; nell’atrio ci saranno tavoli informativi dove i docenti dell’istituto saranno a disposizione per fornire informazioni specifiche su ogni indirizzo. Tante le opportunità offerte dall’istituto, tra cui spicca l’indirizzo liceale, con il classico, lo scientifico tradizionale e lo scientifico 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

