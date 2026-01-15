Onorato | Sulla sicurezza serve una svolta a sinistra
Alessandro Onorato, assessore capitolino e figura di riferimento nel panorama civico, evidenzia l'importanza di una svolta nel settore della sicurezza. Con un approccio pragmatico, invita a riconsiderare le strategie attuali, sottolineando la necessità di un cambiamento concreto e condiviso. La sua posizione riflette l'esigenza di un dialogo più efficace tra istituzioni e cittadini, per garantire un ambiente più sicuro e stabile per tutti.
Alessandro Onorato, assessore capitolino, certo, ma anche collettore di esperienze civiche pronte a trasformarsi in quarta gamba del centrosinistra, non ci sta. Dopo l’ennesimo gravissimo episodio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Primi Stati generali della sicurezza stradale, incidenti in aumento in provincia. "Serve una svolta, non proposte anacronistiche"
Leggi anche: Macfrut, bufera sulla nomina di De Castro. Fondamenta-Avs: "Visione vecchia, serve una svolta sostenibile"
Onorato: “Sulla sicurezza serve una svolta a sinistra”.
Onorato: “Sulla sicurezza serve una svolta a sinistra” - Dopo le recenti violenze a Termini, l’assessore se la prende con il governo: “Usano i sindaci come parafulmini. ilfoglio.it
Roma cambia volto: l'assessore Alessandro Onorato svela i piani per la Fontana di Trevi, con un biglietto a pagamento che partirà a febbraio, per garantire maggiore sicurezza e rispetto verso uno dei monumenti più iconici del mondo. Onorato, inoltre, critica la facebook
DIFESA ONLINE ADERISCE ALL'INIZIATIVA AISS PER LE VITTIME DI CRANS-MONTANA La sicurezza non si misura solo sui campi di battaglia o nelle operazioni internazionali. Si misura anche nelle scelte di chi, ogni notte, veglia nei luoghi dove i nostri figli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.