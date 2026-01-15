Ong Mediterranea distruggere le intercettazioni | un assist a Casarini?

In un procedimento riguardante sei attivisti della ONG Mediterranea, si discute della possibile distruzione di alcune intercettazioni. L’accusa riguarda il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina in relazione agli eventi del 2020. La questione solleva interrogativi sulla gestione delle prove e sulla trasparenza delle indagini, in un contesto giudiziario che coinvolge direttamente Luca Casarini e le sue attività nel settore umanitario.

Dovranno essere distrutte alcune intercettazioni dei sei attivisti della ong Mediterranea di Luca Casarini, accusati di favoreggiamento aggravato dell' immigrazione clandestina per i fatti del 2020. Martedì il Tribunale di Ragusa, decidendo sulle eccezioni preliminari presentate dalla difesa, ha disposto la «distruzione di tutte le intercettazioni e le chat non pertinenti con l'imputazione o espressamente vietate dalla legge». ge:kolumbus:liberoquotidiano:45001450 Lo comunica la stessa ong, che aggiunge: «La Corte ha chiesto al pubblico ministero di indicare esattamente quali singole telefonate intenda utilizzare come prove d'accusa.

