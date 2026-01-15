Omicidio Nada Cella oggi attesa la sentenza per Annalucia Cecere | Decisione sia coraggiosa quanto giusta

Oggi, 15 gennaio, si attende la sentenza nel processo riguardante l'omicidio di Nada Cella nel 1996. Sono coinvolti Annalucia Cecere, accusata di aver compiuto il delitto, e Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. La decisione rappresenta un momento importante nel percorso di giustizia, con l'obiettivo di fare luce su un caso che ha segnato profondamente la comunità.

Omicidio Nada Cella, il giorno della sentenza: Cecere colpevole o innocente? L’appello della cugina della vittima - Da Boves a Chiavari, una vicenda che da trent’anni chiede verità e giustizia ... targatocn.it

Processo Nada Cella, è attesa per la sentenza. Domani Primocanale in diretta - Dopo quasi trent’anni di indagini, silenzi e false piste, l’attesa per la verità si conclude domani. primocanale.it

Sabrina De Bastiani. . Il 15 gennaio è attesa la sentenza sul processo per l’omicidio di Nada Cella. Un caso che attraversa il tempo, i cuori, le coscienze, arriva al suo passaggio decisivo. Il salotto di @telenord.it - Nada Cella. Condotto da @robertorasia. Link a facebook

