Omicidio Nada Cella oggi attesa la sentenza per Annalucia Cecere | Decisione sia coraggiosa quanto giusta

Oggi, 15 gennaio, si attende la sentenza nel processo riguardante l'omicidio di Nada Cella nel 1996. Sono coinvolti Annalucia Cecere, accusata di aver compiuto il delitto, e Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. La decisione rappresenta un momento importante nel percorso di giustizia, con l'obiettivo di fare luce su un caso che ha segnato profondamente la comunità.
Attesa oggi, giovedì 15 gennaio, la sentenza per Annalucia Cecere, accusata di aver ucciso nel 1996 Nada Cella, e per il commercialista Marco Soracco, imputato per favoreggiamento. La criminologa che ha fatto riaprire il caso a Fanpage.it: "Ho sentito la mamma di Nada molto provata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
