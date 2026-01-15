Omicidio Nada Cella condannata a 24 anni Annalucia Cecere
Nel maggio del 1996 a Chiavari, Nada Cella fu vittima di un omicidio sul luogo di lavoro. Dopo anni di indagini, Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere, mentre un’altra persona è stata condannata a due anni per favoreggiamento. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di approfondire i casi di violenza sul lavoro e di garantire giustizia per le vittime.
Annalucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. La giovane segretaria era stata massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. I giudici della Corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere (difesa dagli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini) e quattro anni per Soracco (avvocato Andrea Vernazza). Al momento del pronunciamento della sentenza, Cecere non era presente in aula, mentre era presente il commercialista Soracco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
