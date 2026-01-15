Omicidio di Castelfranco Badr vuole in domiciliari ma il gip glieli nega | Non ha ammesso i fatti

Il gip di Treviso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Badr Rouaji, 19 anni, coinvolto nell’omicidio di Lorenzo Cristea. La decisione si basa sul fatto che l’indagato non ha ammesso i fatti, nonostante venute meno le esigenze cautelari. La vicenda riguarda l’omicidio avvenuto a Castelfranco, nel contesto di un procedimento giudiziario in corso.

«Pur essendo venute meno le esigenze cautelari non ha ammesso i fatti». Sta tutta qui la motivazione con cui il gip di Treviso Marco Biagetti ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Badr Rouaji, il 19enne coinvolto nell'omicidio di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe.

