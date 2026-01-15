Omicidio di Castelfranco Badr vuole i domiciliari ma il gip glieli nega | Non ha ammesso i fatti
Il gip di Treviso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Badr Rouaji, coinvolto nell’omicidio di Lorenzo Cristea. La decisione si basa sul fatto che il giovane non ha ammesso i fatti nonostante siano venute meno le esigenze cautelari. La vicenda riguarda il 19enne, al quale il giudice ha negato la misura alternativa, sottolineando la mancanza di collaborazione nella fase investigativa.
«Pur essendo venute meno le esigenze cautelari non ha ammesso i fatti». Sta tutta qui la motivazione con cui il gip di Treviso Marco Biagetti ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Badr Rouaji, il 19enne coinvolto nell'omicidio di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe.
