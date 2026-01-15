Omicidio di Castelfranco Badr vuole i domiciliari ma il gip glieli nega | Non ha ammesso i fatti

Il gip di Treviso ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Badr Rouaji, coinvolto nell’omicidio di Lorenzo Cristea. La decisione si basa sul fatto che il giovane non ha ammesso i fatti nonostante siano venute meno le esigenze cautelari. La vicenda riguarda il 19enne, al quale il giudice ha negato la misura alternativa, sottolineando la mancanza di collaborazione nella fase investigativa.

Sei Di Castelfranco Veneto Se...NUOVO facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.