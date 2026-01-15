Dopo la condanna di Cecere per l’omicidio Cella, la cugina di Nada ha commentato l’esito del processo, sottolineando la sorpresa e l’emozione per il riconoscimento della responsabilità. La sua testimonianza evidenzia il peso emotivo dell’evento e l’importanza di un percorso giudiziario che ha portato alla condanna, offrendo un momento di chiarezza in una vicenda complessa.

“ In questo momento sono un po’ frastornata. La soddisfazione è quella di avere avuto una corte che ha riconosciuto la responsabilità di questo omicidio. Ho pianto sì. In tanti prevedevano un’altra cosa e sono stata un po’ sorpresa. Ho già sentito la mamma di Nada, era in lacrime. Non se lo aspettava neanche lei “. Così Silvia Cella, la cugina di Nada, la segreteria uccisa a Chiavari nel 1996, dopo la lettura della sentenza di condanna a carico di Anna Lucia Cecere per l’omicidio della giovane. È stata lei, appena letta la sentenza, a darne notizia alla mamma di Nada, Silvana Smaniotto, che ha atteso nella sua abitazione di Chiavari il verdetto della corte d’Assise di Genova, a trent’anni dalla morte della figlia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Cella, la cugina di Nada dopo la condanna di Cecere: “Sua madre ha pianto, non se lo aspettava”

