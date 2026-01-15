Omicidio Cella condanna a 24 anni per Cecere | Soracco sconterà 2 anni per favoreggiamento

Nel processo relativo all’omicidio di Nada Cella, avvenuto circa 30 anni fa a Chiavari, Cecere è stato condannato a 24 anni di reclusione. Soracco, coinvolto nel caso, riceverà una pena di 2 anni per favoreggiamento. La vicenda riguarda il ritrovamento del corpo della giovane, massacrato nel suo ufficio, e rappresenta una delle più complesse e dolorose indagini degli ultimi decenni.

La condanna fa riferimento a quanto avvenuto ormai 30 anni fa, quando il corpo massacrato della 24enne Nada Cella fu trovato nell'ufficio di Chiavari dal suo capo. Il cadavere era in un bagno di sangue e, inizialmente, venne sospettato proprio il titolare della società, Marco Soracco.

