Omicidio a Foggia | ucciso 34enne

Nella serata di giovedì 15 gennaio, a Foggia, in via Sant'Antonio, è stato ucciso Alessandro Moretti, 34 anni. La vittima, nota alle forze dell’ordine, è stata colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter. Le autorità stanno indagando sulla dinamica e le motivazioni dell’omicidio.

Omicidio a Foggia, in via Sant'Antonio, angolo via Ciano, questa sera giovedì 15 gennaio. La vittima è Alessandro Moretti, 34 anni e noto alle forze dell'ordine, assassinato da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo di uno scooter. Sul posto è intervenuta la Polizia con la.

