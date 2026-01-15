Oltre la trappola del panico | storie vere di guarigione in Biblioteca Civica

Oltre la trappola del panico offre testimonianze di persone che hanno affrontato e superato attacchi di panico e ansia. Organizzato da LIDAP Odv, questo incontro gratuito in Biblioteca Civica permette di condividere esperienze e conoscere metodi di supporto e guarigione. Un’occasione per chi desidera comprendere meglio questi disturbi e trovare motivazione per il proprio percorso di recupero, in un contesto di ascolto e confronto sereno.

