Olio, troppi buchi nei controlli Ue.

L’olio d’oliva europeo presenta criticità legate a controlli e regolamentazioni. La mancanza di norme chiare e una supervisione insufficiente da parte della Commissione Ue, insieme a controlli limitati sui contaminanti e difficoltà nella tracciabilità oltre i confini nazionali, evidenziano la necessità di rafforzare il sistema di controllo per garantire qualità e sicurezza del prodotto.
Norme non sempre chiare e supervisione incompleta da parte della Commissione Ue, carenza di controlli sui contaminanti, tracciabilità non sempre assicurata oltre i confini nazionali. È quanto emerge dall'audit della Corte dei Conti Ue sui sistemi di controllo per l'olio di oliva. Gli auditor hanno anche riscontrato che è difficile tracciare l'olio d'oliva oltre confine. Ciò è particolarmente vero per l'olio d'oliva proveniente da più di un paese dell'Ue o da una combinazione di paesi Ue ed extra-Ue. Mancano inoltre norme o linee guida esaustive su come e quando verificare la tracciabilità e alcuni requisiti giuridici non sono chiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
