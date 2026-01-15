Le autorità dei Grigioni chiedono maggiori fondi all’Italia per il passaggio dei turisti alle Olimpiadi di Bormio e Livigno. La Regione Lombardia, tuttavia, si mostra cauta nel valutare tali richieste. Nel frattempo, la Svizzera ha annunciato la candidatura per le Olimpiadi del 2038, evidenziando le tensioni e le dinamiche tra i paesi coinvolti.

Sondrio, 15 gennaio 2026 – I Grigioni si aspettano più soldi dall’Italia per il passaggio sul suo suolo dei turisti diretti a Bormio e Livigno per assistere alle prove olimpiche mentre la Svizzera ha annunciato la sua candidatura per quelle del 2038. A poche settimane dal via delle Olimpiadi, con la fiaccola che è entrata ieri in Lombardia, la questione economica tra Canton Grigioni e l’Italia non si è certo risolta. Le autorità svizzere, come riportato ieri dalla Rsi, chiedono a quelle italiane una forte partecipazione ai costi sostenuti per quanto costruito per la gestione del traffico. LIVIGNO, PASSO DEL GALLO - foto (ANSAANP) Il conto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, scontro al confine: i Grigioni chiedono soldi ma Regione Lombardia frena

Leggi anche: Olimpiadi 2026, i Grigioni irritati: dalla Lombardia ancora nessuna garanzia sui costi

Leggi anche: I fondi del Pnrr non bastano, le Province chiedono aiuto a Regione Lombardia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I Grigioni e le Olimpiadi: gli svizzeri battono cassa per gestire la viabilità. L’assessore Sertori: “Richieste esagerate” - Livigno (Sondrio), 12 dicembre 2025 – “Sintonia con gli amici elvetici, ma il flusso turistico previsto dai loro conteggi a nostro avviso è esagerato e va ricalibrato”. ilgiorno.it

Pirateria, scontro aperto tra #Clouflare e la #SerieA dopo la multa di Agcom. Il CEO del colosso USA minaccia di interrompere i servizi per le Olimpiadi di Milano-Cortina, la Lega risponde: «Da Matthew Prince un cumulo di mistificazioni e falsità» x.com

Dopo le Olimpiadi, la nuova Arena Santa Giulia sfida il Forum di Assago per concerti e grandi eventi, in uno scontro tra il gruppo tedesco Eventim e la famiglia Cabassi facebook