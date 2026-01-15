Olimpiadi Milano-Cortina morte del vigilante Zantonini | dall’autopsia non è evidente il legame con il gelo

Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, è deceduto durante le Olimpiadi Milano-Cortina. L’autopsia ha evidenziato un “evento cardiaco acuto” come causa, senza riscontrare un legame diretto con il gelo o l’ipotermia. La morte, avvenuta nell’area dello Stadio del Ghiaccio di Cortina D’Ampezzo, solleva interrogativi sulle circostanze e sulle condizioni di sicurezza sul lavoro in contesti climatici rigidi.

Un “evento cardiaco acuto”, ma “difficilmente riconducibile” all’ipotermia dovuta alle bassissime temperature dove lavorava, sarebbe all’origine del decesso di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni morto la notte dell’8 gennaio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina D’Ampezzo. È questo, secondo quanto si è appreso, l’esito dell’ autopsia svolta per conto della Procura di Belluno nell’ambito delle indagini sulla morte dell’uomo, scaturite dalla denuncia della moglie. L’inchiesta. Potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti per escludere in maniera certa la correlazione tra il freddo e la morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano-Cortina, morte del vigilante Zantonini: dall’autopsia non è evidente il legame con il gelo Leggi anche: Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina Leggi anche: Vigilante morto nel cantiere delle Olimpiadi: cosa è emerso dall’autopsia su Pietro Zantonini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Olimpiadi Milano-Cortina, addetto alla vigilanza morto nel gelo; Vigilante muore di freddo nel cantiere per le Olimpiadi Milano-Cortina: aperta un’inchiesta; Milano-Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere per le Olimpiadi: disposta autopsia; Vigilante morto nel cantiere a Cortina, il gioco non si ferma. Pietro Zantonini morto a Cortina nel cantiere delle Olimpiadi, indagato il rappresentante legale dell'azienda - Aperta l'indagine su Pietro Zantonini, il vigilante morto in un cantiere delle Olimpiadi a Cortina mentre era in turno con - virgilio.it

Pietro Zantonini, il vigilante morto al freddo in un cantiere delle Olimpiadi: c'è un indagato - Nel fascicolo aperto dalla Procura di Belluno è finito il rappresentante legale della società di sorveglianza per cui l'uomo lavorava ... today.it

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere delle Olimpiadi ... fanpage.it

Tra i tedofori ufficiali delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ecco comparire lo chef dei Record, Nick Di Giovanni. facebook

Milano-Cortina, è svanito il sogno delle Olimpiadi low-cost (di V. della Sala, Omero-UniTo) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.