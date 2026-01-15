Olimpiadi la fiamma olimpica è passata da Magenta e Abbiategrasso | il percorso

La fiamma olimpica ha attraversato Magenta e Abbiategrasso, segnando la 39ª tappa del percorso. Questo itinerario ha coinvolto Pavia e le località vicine, comprese due cittadine della provincia di Milano. Un momento di connessione tra le comunità e l’attesa per i Giochi, che testimonia l’importanza simbolica e culturale di questa tradizione.

Il viaggio della fiamma olimpica è arrivato alla 39esima tappa, quella di Pavia e delle cittadine limitrofe, comprese due della Città metropolitana di Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio, la torcia e i suoi tedofori hanno attraversato Magenta e Abbiategrasso, prima di raggiungere Vigevano, Mortara e San Martino Siccomario. La fiamma è arrivata a Magenta ed è partita da via Milano intorno alle 11.45. Ben 14 tedofori hanno percorso circa tre chilometri. Alle 12.30 il simbolo dei Giochi invernali è giunto ad Abbiategrasso dove ha percorso via Novara, viale dell'Uomo, viale Sforza e fino al Parco Gerli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso Leggi anche: La fiamma olimpica passa da Pisa: il percorso e i provvedimenti alla viabilità La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Belinelli Di Vaio e la fiamma olimpica | Tranquilli è in buone mani | VIDEO; Milano-Cortina 2026 tra cantieri e viaggio della fiamma è partito il conto alla rovescia; Olimpiadi 2026 cala il sipario sul test event all’Arena Santa Giulia Varnier | C' è ancora tanto da fare ma siamo soddisfatti; Fiamma la colpa è del vostro scarso appeal. Milano Cortina: la fiamma olimpica arriva il 22/1 a Venezia - Venezia si prepara ad accogliere, il 22 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 L'arrivo della tappa in laguna ... sportmediaset.mediaset.it

La Fiamma olimpica è arrivata in Lombardia, passando dal Lago Maggiore. Tra i tedofori della giornata, Allegri e Cesarini - L'arrivo in Lombardia: ora la Fiamma continua il suo viaggio fino all'arrivo nel Milanese il 5 febbraio e in città il giorno dopo, quello della cerimonia d'inaugurazione ... milanotoday.it

La Fiamma Olimpica entra in Lombardia: ecco il percorso che la porterà tra Brianza e Monza - A Monza, il percorso cittadino sarà lungo circa 3,8 chilometri e toccherà alcuni dei luoghi più simbolici: da via Boito a viale Brianza, con ingresso nell’Avancorte della Villa Reale, quindi piazza ... monza-news.it

Olimpiadi 2026, la fiamma olimpica attraversa la Puglia

#Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Mappa e programma della fiamma olimpica a Brescia Sabato 17 gennaio la staffetta olimpica di @milanocortina2026 arriva in città, e piazza Vittoria diventa il cuore della celebrazione: musica, racconti e interventi istituziona facebook

Olimpiadi invernali, oggi la Fiamma illuminerà Varese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.