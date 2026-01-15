Olimpiadi la fiamma olimpica è passata da Magenta e Abbiategrasso | il percorso

La fiamma olimpica ha attraversato Magenta e Abbiategrasso, segnando la 39ª tappa del percorso. Questo itinerario ha coinvolto Pavia e le località vicine, comprese due cittadine della provincia di Milano. Un momento di connessione tra le comunità e l’attesa per i Giochi, che testimonia l’importanza simbolica e culturale di questa tradizione.

Il viaggio della fiamma olimpica è arrivato alla 39esima tappa, quella di Pavia e delle cittadine limitrofe, comprese due della Città metropolitana di Milano. Oggi, giovedì 15 gennaio, la torcia e i suoi tedofori hanno attraversato Magenta e Abbiategrasso, prima di raggiungere Vigevano, Mortara e San Martino Siccomario. La fiamma è arrivata a Magenta ed è partita da via Milano intorno alle 11.45. Ben 14 tedofori hanno percorso circa tre chilometri. Alle 12.30 il simbolo dei Giochi invernali è giunto ad Abbiategrasso dove ha percorso via Novara, viale dell'Uomo, viale Sforza e fino al Parco Gerli. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

