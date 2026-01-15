Stasera, l’Olimpia Milano affronta la Stella Rossa Belgrado in un match di Eurolega alle 20. La squadra milanese si prepara a una sfida importante, determinata a confermare il proprio valore in questa fase della competizione. Un’occasione per testare la propria solidità e affrontare con concentrazione un avversario di rilievo nel percorso stagionale.

L’Olimpia in versione diesel si avvicina alla sfida cruciale di questa sera in Eurolega contro la Stella Rossa Belgrado alle 20.30. Partenze a rilento, ma poi un cambio di passo che muta il volto delle partite. E’ questo il ’leit motiv’ delle ultime quattro gare consecutive dell’Armani che ha vinto sempre nello stesso modo sia in Coppa che in campionato. In svantaggio a fine primo tempo, con il sorriso stampato in faccia dopo la sirena finale. In Serie A le vittime sono state Udine (-1 all’intervallo e +1 al 40’) e Napoli (-6 al 20’ e +6 a fine gara), in Eurolega invece la settimana da sogno vissuta nei giorni scorsi ha portato i successi, ampliando ancora di più la tendenza, contro Panathinaikos Atene (-5 a metà gara e +13 a fine match) e Efes Istanbul (-11 dopo due periodi e +13 dopo la sirena finale). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Olimpia, notte della verità. Arriva la Stella Rossa. Scontro diretto a Milano

