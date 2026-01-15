Oggi 15 gennaio San Mauro abate | noto per aver camminato sulle acque come Gesù

Il 15 gennaio si celebra San Mauro Abate, noto per aver camminato sulle acque come Gesù, simbolo della sua fede e dedizione. Guidato da un grande Santo, la sua vita è caratterizzata da atti di carità e spiritualità. Questa ricorrenza ricorda il suo esempio di fede e di servizio agli altri, sottolineando l’importanza della spiritualità nella vita quotidiana.

San Mauro abate ebbe la guida di un grande Santo ed è celebre l'episodio in cui camminò sulle acque per compiere un atto di carità. La Chiesa ricorda, oggi, 15 gennaio, san Mauro abate, che visse nel VI secolo a Glanfeuil lungo la Loira nel territorio di Angers in Francia, come ci ricorda il Martirologio.

