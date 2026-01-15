Oggetti di epoca romana ritornano nella capitale grazie agli esperti dell’Arma
Oggetti di epoca romana, conservati nel bresciano, vengono restituiti allo Stato e ai cittadini italiani grazie all’intervento degli esperti dell’Arma. Questa iniziativa contribuisce alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, permettendo di conservare e condividere con il pubblico importanti testimonianze del passato. La restituzione di questi reperti rappresenta un passo significativo nella salvaguardia della nostra storia e cultura.
Alcuni oggetti risalenti all’ epoca romana, custoditi nel bresciano, ritornano allo Stato e al popolo italiano. Sei reperti di inestimabile valore, databili dal I secolo a.C. al V secolo d.C., difatti, sono stati recuperati dal Comando carabinieri tutela patrimonio culturale e saranno ora restituiti alla pubblica fruizione. L’operazione, coordinata dalla Procura di Brescia e condotta in stretta collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Brescia e Bergamo, ha richiesto un’indagine capillare durata mesi. I militari, supportati da archeologi della Soprintendenza e da esperti esterni in epigrafia e antichità, hanno monitorato gallerie d’arte, case d’asta e istituzioni museali per rintracciare i beni scomparsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fidenza, recuperati oggetti risalenti alla fondazione di epoca romana - “Il grande investimento fatto dal Comune sul complesso Ex Licei ci ha ripagato in una maniera che è andata oggettivamente oltre ogni più rosea aspettativa”. gazzettadiparma.it
