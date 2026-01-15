Occhi aperti | quattro truffe in tre minuti a Chieti la campagna di prevenzione per gli over 60 VIDEO
A Chieti, è stata avviata una campagna di prevenzione rivolta agli over 60, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle truffe più comuni. Attraverso spot informativi, la campagna intende fornire strumenti utili per riconoscere e evitare raggiri, evidenziando come in pochi minuti possano verificarsi più tentativi di truffa. Promossa dal Comune di Chieti e finanziata dal Ministero dell’interno, questa iniziativa mira a tutelare gli anziani e favorire una maggiore consapevolezza
“Occhi aperti: quattro truffe in tre minuti”: è il titolo che raggruppa gli spot informativi realizzati a Chieti nell'ambito della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani "over 60 sicuri e smart", promossa dal Comune di Chieti e finanziata dal fondo del Ministero dell’interno. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
