Occhi aperti | quattro truffe in tre minuti a Chieti la campagna di prevenzione per gli over 60 VIDEO

A Chieti, è stata avviata una campagna di prevenzione rivolta agli over 60, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle truffe più comuni. Attraverso spot informativi, la campagna intende fornire strumenti utili per riconoscere e evitare raggiri, evidenziando come in pochi minuti possano verificarsi più tentativi di truffa. Promossa dal Comune di Chieti e finanziata dal Ministero dell’interno, questa iniziativa mira a tutelare gli anziani e favorire una maggiore consapevolezza

Chieti: al via la campagna contro le truffe agli over 60, “OCCHI APERTI” - Al via la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani "OVER 60 SICURI E SMART", promossa dal Comune di Chieti e finanziata dal Fondo del Ministero dell’Interno. rete8.it

