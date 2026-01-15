Nuzzo e Di Biase | Totalmente incompatibili ma insieme da 30 anni Zalone? Come Totò contenti per il suo successo

Nuzzo e Di Biase, coppia di lunga data, tornano a teatro con

Dal 16 gennaio a teatro con ‘Totalmente Incompatibili’, la nuova tournée teatrale che prende spunto dalla loro vita (anche di coppia) e che arriva dopo il grande successo di ‘Delirio a due’ che in due anni di tournée e in oltre 100 repliche ha registrato tutti soldout. Loro sono Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Lui nato a Tricase (Lecce), lei invece in Canada (a Montreal) ma poi cresciuta vicino a Campobasso. Sono tra i comici più amati in Italia ("Mai Dire", “Zelig” in tv, anche tanta radio) ma soprattutto sono una coppia che resiste nel tempo, insieme da 30 anni. Di questo (e non solo) hanno parlato in un'intervista che oscilla continuamente tra il serio e il faceto. 🔗 Leggi su Today.it

