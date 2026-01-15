Nuvolí si ferma in semifinale | Talmassons vola in finale ora Montichiari per le gialloblù

La Nuvolí AltaFratte Padova si ferma ai playoff di semifinale, sconfitta in tre set dalla Cda Volley Talmassons a Latisana. La squadra gialloblù conclude così la sua stagione, mentre Talmassons si prepara a disputare la finale. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida, con Montichiari che attende le finaliste in un incontro decisivo per il titolo.

Si ferma in semifinale il percorso della Nuvolí AltaFratte Padova, superata in tre set dalla Cda Volley Talmassons nella gara decisiva disputata a Latisana. Le friulane chiudono il confronto sul 3-0 e conquistano l’accesso alla finalissima di metà febbraio, mentre per la formazione padovana resta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

