Nutella e zucchero il dato che fa riflettere | 40 zollette in un solo vasetto

Un vasetto di Nutella da 400 grammi contiene circa 200 grammi di zucchero, equivalenti a 40 zollette da 5 grammi ciascuna. Questo dato invita a riflettere sulla quantità di zucchero presente in un singolo prodotto, evidenziando l’importanza di un consumo consapevole e moderato. Conoscere i valori nutrizionali aiuta a fare scelte informate per la propria alimentazione quotidiana.

Nutella vegana fa ingrassare comunque? Le calorie, cosa cambia e l'ingrediente "aggiunto" che non ti aspetti - Il lancio del nuovo prodotto Ferrero che sostituisce il latte con sciroppo di riso e farina di ceci è stato accolto da un'ondata di commenti sulla rete, tra gli ... corriereadriatico.it

Ciambella alla Nutella Ingredienti: 3 uova 125gr. Di zucchero 125gr. Di burro 20gr. Di cacao amaro 190gr. Di farina 80gr. Di Nutella 150ml. Di latte 1 bustina di lievito per dolci 1 bustina di vanillina PROCEDIMENTO Mettere nella planetaria il burro e lo zuc facebook

