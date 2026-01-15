Nuovo traguardo per Prada | Certiquality rilascia la certificazione per la parità di genere

Da metropolitanmagazine.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prada ha ottenuto la certificazione per la parità di genere da Certiquality, confermando il suo impegno per un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione del brand alle pratiche di responsabilità sociale e alla promozione di una cultura di rispetto e pari opportunità all’interno del settore del lusso.

Una delle case di moda e del lusso più famose al mondo raggiunge un nuovo traguardo. Prada ottiene la certificazione per la parità di genere da parte di Certiquality. L’ente certificatore ha voluto premiare, dopo una serie di controlli e analisi, l’impegno dell’ azienda verso un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo.    Prada ottiene la certificazione per la parità di genere . Infatti, per ottenere questo riconoscimento, l’ente ha svolto un processo di verifica presso diverse sedi aziendali. Nei criteri si inseriscono la misurazione, rendicontazione e valutazione di parametri qualitativi e quantitativi in sei aree. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nuovo traguardo per prada certiquality rilascia la certificazione per la parit224 di genere

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo traguardo per Prada: Certiquality rilascia la certificazione per la parità di genere

Leggi anche: Parità di genere. Miramis ottiene la certificazione

Leggi anche: Confartigianato Bergamo: rinnovata la Certificazione sulla Parità di Genere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Prada, altro grande traguardo: la Certificazione di parità di genere. Lorenzo Bertelli: Lavoro ispirato da pratiche inclusive; Prada conquista la certificazione sulla parità di genere: un modello per il lusso italiano.

nuovo traguardo prada certiqualityNuovo traguardo per Prada: Certiquality rilascia la certificazione per la parità di genere - Una delle case di moda e del lusso più famose al mondo raggiunge un nuovo traguardo. msn.com

nuovo traguardo prada certiqualityPrada, altro grande traguardo: la Certificazione di parità di genere. Lorenzo Bertelli: "Lavoro ispirato da pratiche inclusive" - Il Gruppo ha annunciato il conseguimento della certificazione sulla parità di genere Uni/Pdr 125:2022, un ricono ... corrierediarezzo.it

nuovo traguardo prada certiqualityPrada riceve la certificazione per la parità di genere - La certificazione, rilasciata dall'ente certificatore Certiquality, è stata ottenuta al termine di un processo di verifica condotto presso diverse sedi aziendali. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.