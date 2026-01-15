Prada ha ottenuto la certificazione per la parità di genere da Certiquality, confermando il suo impegno per un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione del brand alle pratiche di responsabilità sociale e alla promozione di una cultura di rispetto e pari opportunità all’interno del settore del lusso.

Una delle case di moda e del lusso più famose al mondo raggiunge un nuovo traguardo. Prada ottiene la certificazione per la parità di genere da parte di Certiquality. L’ente certificatore ha voluto premiare, dopo una serie di controlli e analisi, l’impegno dell’ azienda verso un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo. Prada ottiene la certificazione per la parità di genere . Infatti, per ottenere questo riconoscimento, l’ente ha svolto un processo di verifica presso diverse sedi aziendali. Nei criteri si inseriscono la misurazione, rendicontazione e valutazione di parametri qualitativi e quantitativi in sei aree. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo traguardo per Prada: Certiquality rilascia la certificazione per la parità di genere

